Streik bei der Deutschen Bahn ab Dienstagabend bis Freitagfrüh

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Urlauber und Berufspendler müssen ab der Nacht zum Mittwoch wegen Streiks bei der Deutschen Bahn mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL sprachen sich in einer Urabstimmung mit 95 Prozent für einen Arbeitskampf aus, wie GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bereits an diesem Dienstagabend werde der Güterverkehr bestreikt. Der Ausstand soll bundesweit sein. Ab Mittwochfrüh werde auch der Personenverkehr bestreikt. Enden soll der Arbeitskampf am frühen Freitagmorgen um 2.00 Uhr. "Die Arbeitskampf verantwortet das Management der Deutschen Bahn AG", sagte Weselsky.

Die GDL hatte die monatelangen Tarifgespräche bereits Anfang Juni für gescheitert erklärt. Die unter anderem durch die Corona-Krise und die Flutkatastrophe angeschlagene Deutsche Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Der GDL reicht dies nicht aus. Sie kritisiert zudem den bereits mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geschlossenen Tarifvertrag als völlig unzureichend.