Streik der Lokführer hat begonnen, Thyssenkrupp legt starke Quartalszahlen vor

Viele Züge fallen heute und morgen aus. Die Gewerkschaft GDL hat die Lokführer zum Streik aufgerufen. An den Aktienmärkten in Frankfurt und New York gab es mehrheitlich Kursgewinne. Überraschend starke Zahlen kamen von Thyssenkrupp.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008467416, DE0008469008, US2605661048, DE0007500001