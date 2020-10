Streik der Staatsbediensteten in Griechenland - Flüge fallen aus

ATHEN (dpa-AFX) - Wer am Donnerstag von und nach Griechenland fliegen will, muss sein Programm ändern. Wegen der Beteiligung der griechischen Fluglotsen an einem Streik der Staatsbediensteten fallen fast alle Flüge zwischen 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 MESZ) am Donnerstag bis 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 MESZ) Freitag aus. Dies teilten am Mittwoch die griechischen Fluglinien mit. Die Gewerkschaft der Staatsbediensteten (ADEDY) fordert mehr Geld, die Einstellung von neuen Beamten und wegen der Corona-Pandemie mehr Personal für die staatlichen Krankenhäuser und hat deswegen zu einem 24-stündigen Streik am Donnerstag aufgerufen. Zu Problemen könnte es auch im Nahverkehr kommen, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Mittwoch./tt/DP/nas