Streik legt Bahn-Verkehr erneut lahm - GDL will konkretes Angebot

Berlin (Reuters) - Der zweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL in diesem Monat wird auch am Dienstag große Teile des Bahnverkehrs lahmlegen.

Die Deutsche Bahn meldete am Morgen auf ihrer Internetseite, dass im Fernverkehr jeder dritte Zug fahren solle. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen erneut rund 40 Prozent der Züge verkehren. Allerdings gebe es große regionale Unterschiede. Während in Streikschwerpunkten wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur 10 bis 15 Prozent der Züge führen, verkehre bei der S-Bahn München etwa jeder zweite Zug. Der Arbeitskampf soll am Mittwochmorgen um 02.00 Uhr enden.

Die Bahn hatte am Wochenende Verhandlungen über eine Corona-Prämie in Aussicht gestellt und zugleich ein Aussetzen des Streiks verlangt. Die GDL besteht allerdings auf einem konkreten, bezifferten neuen Angebot der Bahn. "Wenn sie nichts tut, werden wir die nächste Arbeitskampfmaßnahme ansagen, und die wird, denke ich, länger sein", hatte GDL-Chef Claus Weselsky zu Reuters TV gesagt.

Die GDL verlangt eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.