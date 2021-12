Streit über 5G in den USA wegen Flugsicherheit - Europa prüft

Frankfurt/Washington (Reuters) - In den USA schaukelt sich kurz vor der geplanten Einführung von 5G-Mobilfunk der Streit über Risiken für die Flugsicherheit hoch.

Die beiden Flugzeughersteller Boeing und Airbus forderten die Regierung auf, die für Anfang Januar geplante Einführung von 5G-Mobilfunk im C-Band-Spektrum von AT&T und Verizon wegen Sicherheitsbedenken zu verschieben. "5G-Interferenzen könnten die Sicherheit des Flugbetriebs beeinträchtigen und enorme negative Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie haben", heißt es in einem Brief der Unternehmen an das US-Verkehrsministerium, das Reuters vorlag.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) untersucht schon länger, ob 5G die in der Luftfahrt genutzten Funkhöhenmesser stören kann. Die 5G-Frequenzbänder in Europa liegen nicht so nah wie das in den USA geplante an dem von Flugzeugen genutzten Frequenzband. Bisher seien in Europa keine Vorfälle bekannt oder aus vorliegenden technischen Daten von Flugzeug- und Ausrüstungsherstellern abzuleiten, erklärte eine EASA-Sprecherin. Gleichwohl werde die Situation weiter genau beobachtet. Die Behörde tausche sich zudem mit der US-Luftsicherheitsbehörde FAA über deren Bedenken aus. Auch die Deutsche Flugsicherung (DFS) erklärte, bisher sei es nicht zu einer Störung der Bordelektronik gekommen.

Die FAA und US-Airlines hatten sich ebenfalls schon besorgt über mögliche Interferenzen von 5G mit empfindlicher Flugzeugelektronik wie Funkhöhenmessern geäußert. Die Abstandsmessung sorgt für eine sichere Landung. Der Mobilfunkverband CTIA erklärte, 5G sei sicher. Er warf der Luftfahrtindustrie vor, Angst zu schüren und Fakten zu verdrehen. Die US-Pilotenvereinigung sieht die Diskussion in einer Sackgasse. "Das ist ein großes Problem für Passagiere, Spediteure und die amerikanische Wirtschaft."

Zuständig für die Platzierung von Mobilfunkstationen in der Nähe von Flughäfen seien die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, erklärte die EASA. Verschiedene Länder nutzten so wie in den USA geplant das C-Band. Die EASA sei mit den betreffenden Staaten und auch mit dem europäischen Pendant der Bundesnetzagentur CEPT im Gespräch. Die CEPT arbeite an einer Studie zum sicheren parallelen Einsatz von 5G und Funkhöhenmessern.