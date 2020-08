Streit um kostenlose Corona-Tests für Urlaubs-Rückkehrer

Berlin (Reuters) - Nach der Einstufung von Mallorca und fast ganz Spanien als Risikogebiet ist die Debatte über kostenlose Corona-Pflichttests für Rückkehrer wieder aufgeflammt.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich in der "Bild am Sonntag" für weiterhin kostenfreie Untersuchungen aus: "Einem Test, der was kostet, dem versucht man zu entkommen. Das kann nicht in unserem Interesse sein", sagte Spahn. Dagegen forderte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in derselben Zeitung, bei Reisen in ein Risikogebiet sollten an den Test-Kosten auch die Urlauber beteiligt werden: "Denn sie gehen bewusst ein Risiko ein und gefährden die Allgemeinheit."

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer unterstützte das: "Wer sich eine Fernreise mitten in der Pandemie ausgerechnet in ein Risiko-Gebiet leisten kann, und trotz kostenloser Stornierungs-Möglichkeiten nicht umbucht, muss auch das Geld für einen Pflichttest aufbringen." Weltweit und auch in Deutschland sind die Infektionszahlen in den letzten Wochen wieder gestiegen. Immer mehr Ferienregionen auch in Europa sind so als Risikogebiete eingestuft worden. Wer von dort zurückkehrt, muss sich einem Pflichttest unterziehen.

Auch wegen infizierter Rückkehrer hatte zuletzt die tägliche Zahl der Neuinfektionen in Deutschland die Marke von 1000 wieder deutlich überschritten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag stieg sie zuletzt um 625 auf 223.453. Allerdings werden am Wochenende immer deutlich weniger Fälle von den Gesundheitsämtern gemeldet, die dann in der kommenden Woche nachgereicht werden.

SPAHN - "PARTYURLAUB IN PANDEMIE UNVERANTWORTLICH"

Spahn appellierte an die Vernunft der Touristen angesichts der neuen Risikogebiete: "Das ist kein Reiseverbot, aber die klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat." Wer trotz der Warnung nach Spanien fahre, solle sich und andere schützen. "Partyurlaub ist in dieser Pandemie unverantwortlich." Er wisse, was die Reiswarnung für viele Urlauber, für Reisebüros oder auch für Spanien bedeute. "Aber leider steigen die Infektionszahlen dort stark, zu stark."

Laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) halten sich auf den von der Warnung betroffenen Balearen derzeit rund 30.000 deutsche Pauschalurlauber auf - die meisten von ihnen auf Mallorca. Hinzu komme "eine bestimmte Anzahl an Individualgästen", so der DRV. Geplante Anreisen von Pauschalreise-Gästen würden für die nächsten Tage abgesagt.

So sagte TUI ab sofort alle Pauschalreisen aus Deutschland in die Region bis einschließlich 24. August ab. Reisende vor Ort bat der weltgrößte Touristikkonzern, binnen der kommenden sieben Tage zurückzureisen. Auslöser für die Reisewarnung der Bundesregierung war die zuletzt in Spanien stark gestiegene Zahl von Corona-Fällen.