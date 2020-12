Streit um MediaMarktSaturn beendet - Familie steigt bei Ceconomy ein

München (Reuters) - Die Holding Ceconomy und die Investmentgesellschaft Convergenta beenden ihren jahrelangen Machtkampf um Europas größte Elektronikhandelskette MediaMarktSaturn.

Dazu vereinbarten beide Seiten eine komplexe Transaktion, durch die die Düsseldorfer Holding MediaMarktSaturn vollständig übernimmt und die Familie Kellerhals künftig eine Sperrminorität an Ceconomy kontrolliert, wie Ceconomy am Montag mitteilte. Die Holding einigte sich danach mit der Media-Markt-Gründerfamilie Kellerhals auf die Übernahme der restlichen 21,6 Prozent der Anteile an MediaMarktSaturn. Im Gegenzug bekommt die Kellerhals-Familienholding Convergenta eine Beteiligung von 25,9 Prozent an Ceconomy, Wandelanleihen im Wert von 160 Millionen Euro und 130 Millionen Euron in bar. Ceconomy bezifferte den Wert der Transaktion auf Basis des aktuellen Ceconomy-Aktienkurses auf insgesamt 815 Millionen Euro. Convergenta wolle die Beteiligung bis auf 29,9 Prozent aufstocken. Von der Familienholding war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

MediaMarkt-Gründer Erich Kellerhals hatte vor 30 Jahren die Mehrheit an der Kette verkauft, sich aber umfangreiche Mitspracherechte gesichert. Das sorgte immer wieder für Streit. Dem Management der damaligen Metro waren die umfassenden Veto-Rechte der Familie Kellerhals bei Media Markt und Saturn ein Dorn im Auge. Metro hatte sich 2017 vom Elektronik-Handel verabschiedet und das Geschäft in die Ceconomy AG ausgegliedert, wenig später - im Dezember 2017 - starb Erich Kellerhals. Mit seinen Erben wurden die Gespräche wieder intensiviert. Jürgen Kellerhals hatte sich dann bei Convergenta das Sagen gesichert. Nun gelang nach langen Verhandlungen der Durchbruch.

Mit der Komplett-Übernahme von Media Markt und Saturn ließen sich steuerliche Verlustvorträge von zusammen 2,4 Milliarden Euro Körperschafts- und Gewerbesteuer nutzen, erklärte Ceconomy. Zudem verspricht sich die Holding eine vereinfachte Unternehmensstruktur durch die Transaktion, der die Hauptversammlung noch zustimmen muss. Insider hatten immer wieder von Reibungsverlusten durch die Doppelstrukturen in Düsseldorf und Ingolstadt berichtet. Interimschef von Ceconomy ist Bernhard Düttmann, an der Spitze von Media Markt und Saturn steht Ferran Reverter.

Analysten hatten in der Vergangenheit kritisiert, die Zwistigkeiten bremsten die Entwicklung des Elektronikhändlers, der im erbitterten Wettbewerb unter anderem mit Online-Riesen wie Amazon steht. Dieser Bremsklotz wird nun beseitigt. Ceconomy will am Dienstag Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen - dann könnten weitere Aussagen zur Einigung folgen.