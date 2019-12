Streit um Rente - Frankreichs Premier trifft erneut Gewerkschafter

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung sucht weiter nach einer Lösung im festgefahrenen Konflikt um die Rentenreform. Premier Édouard Philippe empfängt am Donnerstag (16.00 Uhr) wieder Gewerkschaftsvertreter, um drohende Streiks über die Weihnachtsfeiertage zu verhindern. Der Fernverkehr im Land ist genau zwei Wochen nach Streikbeginn weiterhin stark eingeschränkt. So sollen etwa nur zwei von fünf TGV-Schnellzügen fahren - damit ist die Lage etwas besser am Vortag. Ähnlich sieht es bei den Pariser Verkehrsbetrieben RATP aus, auch dort bleiben wieder etliche Metrolinien komplett geschlossen./nau/DP/jha