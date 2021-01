Streit um Tanker verschärft Spannungen zwischen Südkorea und Iran

Seoul/Dubai (Reuters) - Der Streit um einen vom Iran festgesetzten Tanker aus Südkorea verschärft die Spannungen zwischen den beiden Ländern.

Das Außenministerium in Seoul bestellte am Dienstag den iranischen Botschafter ein, um auf eine Freilassung der "MT Hankuk Chemi" und ihrer 20-köpfigen Besatzung zu drängen. Iranische Elite-Einheiten hatten den Tanker am Montag im Persischen Golf festgesetzt. Das bilaterale Verhältnis ist angespannt, weil südkoreanische Banken im Zuge von US-Sanktionen iranische Gelder in Höhe von sieben Milliarden Dollar eingefroren haben. Medien zufolge braucht der Iran das Geld für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen.

Südkorea ist - wie andere Länder auch - wegen US-Sanktionen gegen den Iran zur Beschränkung von Finanzgeschäften mit dem Land verpflichtet. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzte die Strafmaßnahmen wieder in Kraft, als sie sich aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurückzog. Der Iran hofft nach der Amtsübernahme von Trumps designiertem Nachfolger, Joe Biden, auf eine Aufhebung der Sanktionen. Kritiker des Iran werfen dem Land vor, immer wieder Schiffe festzusetzen, um sich Verhandlungsvorteile zu verschaffen.

Die iranische Regierung wies Vorwürfe zurück, der jüngste Vorgang komme einer Geiselnahme gleich. Vielmehr sei es die südkoreanische Regierung, die den Iran mit den sieben Milliarden Dollar zu erpressen versuche, sagte ein Regierungssprecher. Die "Tehran Times" hatte am Sonntag berichtet, der Iran hoffe darauf, die gesperrten Gelder zum "Tausch" gegen Corona-Impfeinheiten einsetzen zu können. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, der Iran versuche sich über die von der WHO unterstütze "Covax-Initiative" Impfstoff zu besorgen und verhandele mit den Regierungen in Seoul und Washington darüber, diese in südkoreanischen Won bezahlen zu können. Der Iran ist stark von der Pandemie betroffen.

Die Revolutionsgarden hatten das unter südkoreanischer Flagge fahrende Schiff in der Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormus festgesetzt. Iranischen Staatsmedien zufolge wird der Besatzung vorgeworfen, die Gewässer mit Chemikalien verunreinigt zu haben.

Die Reederei Taikun Shipping hält dies aber für einen Vorwand, wie ein Unternehmensvertreter der Nachrichtenagentur Reuters per Telefon sagte. "Wenn es wirklich um Wasserverschmutzung gegangen wäre, hätte zuerst die Küstenwache auf das Schiff zukommen müssen", sagte Lee Chun Hee. "Stattdessen waren es bewaffnete Soldaten." Der iranische Botschafter in Südkorea, Said Badamchi Schabestari, sagte vor der Unterredung im Außenministerium in Seoul zu Journalisten, alle Crew-Mitglieder seien in Sicherheit.