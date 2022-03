Ströer plant Dividendenanhebung

Das Werbeunternehmen Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) will eine Dividende von 2,25 Euro pro Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (2 Euro) wäre dies eine Erhöhung um 12,5 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,55 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 22. Juni 2022 in Köln statt.

Der Umsatz verbesserte sich im Jahr 2021 um 13 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro, wie Ströer bereits am 3. März auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted Ebitda) wuchs ebenfalls um 13 Prozent auf 513 Mio. Euro. Das bereinigte Jahresergebnis stieg um 35 Prozent auf 170 Mio. Euro.

Der Börsengang von Ströer erfolgte am 15. Juli 2010. Die Aktie ist im MADX notiert. Die Ströer Gruppe beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter an rund 100 Standorten. Größter Aktionär ist Gründer und Co-CEO Udo Müller mit knapp 22,2 Prozent der Anteile. Dirk Ströer hält rund 19,50 Prozent.

Redaktion MyDividends.de