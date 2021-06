Stromnetzbetreiber wappnen sich für Sonnenfinsternis

Frankfurt (Reuters) - Stromnetzbetreiber bereiten sich auf einen teilweisen Einbruch der Solarenergie durch die am Donnerstag erwartete Sonnenfinsternis vor.

Es werde bei dem Himmelsschauspiel zwar nur ein Teil der Sonne verdeckt, erklärte der Netzbetreiber Amprion am Montag. Es könnte aber binnen kurzer Zeit Solarstrom in einer Größenordnung von einem Gigawatt wegfallen - dies entspricht etwa der Leistung eines Atomkraftwerks. Das Spektakel beginnt am Vormittag und dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Die vier großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber Ampion, 50Hertz, NetzeBW und Tennet können zum Ausgleich auf Kohle-, Atom- oder Gaskraftwerke zurückgreifen. Das Netz müsse stabil beiben. Die letzte partielle Sonnenfinsternis gab es hierzulande 2015. Damals brach die Einspeisung von Solarstrom um 15 Gigawatt ein.