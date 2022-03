Studentenwerk: Möglicherweise Bafög für ukrainische Studierende

BERLIN (dpa-AFX) - Die Hilfe für aus der Ukraine geflüchtete Studentinnen und Studenten muss nach Ansicht des Deutschen Studentenwerks aufgestockt werden. Sie müssten gegebenenfalls unbürokratisch Bafög bekommen, sagte Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Studentenwerks der Deutschen Presse-Agentur. Zudem müsse die psychologische Beratung ausgebaut werden.

"Das deutsche Bildungs- und Wissenschaftssystem muss sich sehr schnell auf die Integration zahlreicher Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vorbereiten", sagte Anbuhl. Nötig sei insgesamt ein großzügiges Unterstützungsprogramm für Kitas, Schulen, Hochschulen und die berufliche Bildung.

Vielerorts würden bei Hochschulen, Studenten- und Studierendenwerken bereits Notfallfonds genutzt, Mieten gestundet, in der Mensa kostenloses Essen angeboten oder Sondersprechstunden für ukrainische Studierende eingerichtet. "Das ist gut und hilft. Wir brauchen jetzt aber einen raschen Ausbau der Hilfen."

Die Kultusminister der Länder kommen an diesem Donnerstag und Freitag in Lübeck zur Kultusministerkonferenz zusammen. Bei dem Treffen soll es auch um die Folgen des Kriegs in der Ukraine gehen - unter anderem darum, wie geflüchtete Kinder schnell in den Schulunterricht in Deutschland integriert werden können./jr/DP/zb