Studie - Akzeptanz von sozialer Marktwirtschaft deutlich gestiegen

Berlin (Reuters) - Die soziale Marktwirtschaft hat einer Allensbach-Studie zufolge einen so großen Rückhalt in der Bevölkerung wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren.

56 Prozent der Bürger bezeichnen das deutsche Wirtschaftssystem demnach als gut, nur 15 Prozent als nicht gut, wie aus der im Juli durchgeführten repräsentativen Befragung von 1028 Personen hervorgeht, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die Werte hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Für die Demokratie wäre eine solche Zustimmung zwar erschreckend gering, sagte Allensbach-Experte Steffen de Sombre. Beim Wirtschaftssystem, das auch immer wieder Verlierer habe, sei dies aber anders. "Auch Personen aus weniger einkommensstarken Sozialschichten stehen der sozialen Marktwirtschaft derzeit deutlich eher befürwortend als ablehnend gegenüber", ergänzte de Sombre. "Hier spiegelt sich sicher auch die lange Phase wirtschaftlichen Wachstums vor der Corona-Krise wider, von der sehr weite Kreise der Bevölkerung profitiert haben." Die soziale Marktwirtschaft habe sich zudem in der Corona-Krise bewährt. Besonders wichtig sind den Bürgern faire Löhne (80 Prozent) und sichere Arbeitsplätze (69 Prozent). Der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, betonte, 69 Prozent der Befragten stünden auch hinter dem System, wirtschaftliches Wachstum anzustreben. "Ohne Wachstum geht es nicht." Mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit befürworten jeweils 60 Prozent der Befragten. Etwa ein Drittel ist demnach bereit, auch deutlich höhere Preise für Fleisch zu akzeptieren. Ganz anders sieht das beim Strom und Heizen aus, hier liegt die Bereitschaft nur bei jeweils sechs Prozent.