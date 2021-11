Studie - Auch mit Zusagen auf Glasgower Klima-Gipfel Erwärmung um 2,4 Grad

Glasgow/Berlin (Reuters) - Die Weltgemeinschaft ist einer Studie zufolge trotz der Zusagen rund um die Konferenz von Glasgow noch weit vom notwendigen Klimaziel entfernt.

Selbst wenn alle Versprechungen zur Treibhausgas-Vermeidung erfüllt würden, klettere die Welt-Temperatur um 2,4 Grad, wie Analysten der Organisation "Climate Action Tracker" am Dienstag berichteten. Rechne man nur das an, was bereits in die Wege geleitet wurde, würde es eher 2,7 Grad mehr als in der vorindustriellen Zeit sein. Dies ist deutlich wärmer als das im Weltklimavertrag vereinbarte Ziel, wonach der Temperatur-Anstieg auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen ist. Die Folgen einer solchen Entwicklung gelten als gerade noch beherrschbar. Auch ein interner Bericht der deutschen Delegation, der Reuters vorliegt, bemängelt diese Lücke. Dies solle nach dem Willen der EU dann im Abschluss-Dokument von Glasgow dann zumindest klar benannt werden.

Das Weltklimatreffen kommt in die entscheidende Phase, wo die Minister selbst in die Verhandlungen eingreifen. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollte am Mittwochabend anreisen, da dann ihre Ampel-Koalitionsarbeitsgruppe ihren Bericht fertig gestellt haben sollte. Das Treffen in Glasgow ist bis Freitagabend angesetzt, wobei eine Verlängerung bis Samstag nicht überraschend wäre. Konferenz-Präsident Alok Sharma sagte, man sei vorangekommen, habe aber noch einen Berg Arbeit vor sich. In der Nacht zum Mittwoch könnte es seinen Worten zufolge einen ersten Entwurf für ein Abschlussdokument geben.

"Carbon Action Tracker" (CAT) kritisierte, das Versprechen einer Klimaneutralität um die Mitte des Jahrhunderts klängen zwar gut. "Aber wenn sie keinen Plan haben, wie sie dahin kommen wollen und ihre Ziele für 2030 so niedrig liegen, dann ist Klimaneutralität bloß ein Lippenbekenntnis", sagte Bill Hare von "Climate Analytics", das wiederum Teil von CAT ist.

Genau diesen Punkt kritisiert auch die deutsche Delegation in ihrem Papier zur Zwischenbilanz von Glasgow. Es gebe bei den nationalen Zusagen der Staaten (NDCs) eine "Ambitionslücke" mit Blick auf die Vorgabe des Pariser Weltklimavertrags, die Erd-Erwärmung auf möglichst nicht mehr als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. "Einhaltung von 1,5 Grad erfordert drastische Emissions-Reduktionen bis 2030", heißt es im Papier. "Insbesondere klafft eine Lücke zwischen den langfristigen Ankündigungen und den auf die nächsten 10 Jahre ausgerichteten NDCs."

Besonders der weltgrößte Emittent von Treibhausgasen, China, steht in der Kritik. Zum Treffen in Glasgow schärfte das Land seine Klimaziele praktisch nicht an. Dies hatten Deutschland und andere Staaten wie die USA offen bemängelt.

Kritisch bewertet das deutsche Papier auch die internationale Klimafinanzierung, mit der die reicheren Länder den ärmeren bei der Anpassung an den Klimawandel und einem Ausgleich der bereits entstandenen Schäden helfen sollen. "Forderungen nach mehr Finanzierung für Anpassung und Schäden & Verluste und der Beginn der Verhandlungen zum neuen Klimafinanzierungsziel post 2025 bestimmen die Klimafinanzierungsverhandlungen und werden voraussichtlich erst auf Minister*innenebene gelöst." Die Zeit für eine Einigung werde knapp: "Bisher wurde bei den insgesamt 17 Verhandlungspunkten zu Finanzthemen wegen zu weniger Verhandlungstermine kaum Fortschritt erzielt", beklagt die deutsche Delegation. "Viele der Punkte werden mit voller Agenda in der zweiten Woche fortgeführt."