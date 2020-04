Studie: Corona-Krise sorgt für Pleitewelle in Deutschland

MAINZ (dpa-AFX) - Als Folge der Corona-Krise ist mit einer schweren Wirtschaftskrise und laut einer Studie des Kreditversicherers Coface einem starken Anstieg der Firmenpleiten in Deutschland zu rechnen. Für 2020 ist mit einem Zuwachs der Unternehmensinsolvenzen um 11 Prozent zu rechnen, wie aus einer am Dienstag in Mainz veröffentlichten Studie des Kreditversicherers hervorgeht. Im Januar waren die Fachleute nur von einem Anstieg um 2 Prozent ausgegangen. Im internationalen Vergleich dürften sich die Firmenpleiten in Deutschland aber noch eher in Grenzen halten.

Weltweit geht der Keditversicherer von einem Anstieg der Firmenpleiten um 25 Prozent aus. Den stärksten Anstieg erwartet Coface in den USA. Hier dürfte die Zahl der Pleiten im laufenden Jahr um 39 Prozent ansteigen. Auch in Großbritannien wird ein vergleichsweise starker Zuwachs um ein Drittel erwartet.

Überdurchschnittlich stark dürften sich die Folgen der Corona-Krise auch in den Schwellenländern niederschlagen. "Dort wird zusätzlich zum Einbruch des Handels der derzeit stetig sinkende Ölpreis zum Problem", hieß es in der Studie. Die Coface-Experten verwiesen auf den Kapitalabfluss aus Schwellenländern, der sich zuletzt deutlich verstärkt habe./jkr/ssc/jha/