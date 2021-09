Studie - Corona setzt Mietmarkt für Co-Working-Büros weiter zu

Frankfurt (Reuters) - Auf dem Büromietmarkt bekommen Anbieter von Co-Working-Räumen und ähnlichen Immobilien die Folgen der Pandemie deutlich spüren.

In der Kategorie "Flexible Office Space" brach die Flächennachfrage während Corona massiv ein, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Beratungsfirma JLL hervorging. Das Minus betrug demnach in den Monaten vom zweiten Quartal 2020 bis einschließlich zweites Quartal 2021 aufs Jahr hochgerechnet 83 Prozent verglichen mit dem Mittel der Jahre 2017 bis 2019. Auf dem deutschen Büromietmarkt insgesamt wurde ein Rückgang von etwa 36 Prozent verzeichnet. Große Abschlüsse im Flex-Büro-Bereich gab es kaum. Für die Zukunft zeigt sich JLL optimistisch, Entwarnung gibt es aber noch nicht.

"Flexibles, ungebundenes Arbeiten hat sich während der Pandemie etabliert", erklärte JLL-Experte Andree Scherer. Das treibe die Nachfrage nach Flächen für Co-Working, für Business Center sowie für hybride Konzepte an, bei denen Privatbüros mit offenen Arbeitsbereichen kombiniert werden. Sobald die Corona-Unsicherheiten überwunden seien, werde mit Nachholaktivitäten gerechnet. Allerdings würden diese bei Flex-Office-Space-Betreibern nur moderat ausfallen. Der Grund: Viele, insbesondere große Standorte, die bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie angemietet wurden, seien bis heute noch nicht eröffnet.