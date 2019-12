Studie: Deutschland einer der größten WTO-Profiteure

GÜTERSLOH/GENF (dpa-AFX) - Deutschland gehört einer Studie zufolge zu den größten Profiteuren der Welthandelsorganisation WTO. Die USA, China und Deutschland erzielten durch die Mitgliedschaft in der Organisation die mit Abstand größten Einkommensgewinne, heißt es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. 66 Milliarden US-Dollar brachte die Mitgliedschaft demnach 2016 der Bundesrepublik (USA: 87 Milliarden Dollar, China: 86 Milliarden).

"Weltweit schaffte die WTO 2016 damit zusammengerechnet für alle ihre Mitglieder einen Wohlstandszuwachs von rund 855 Milliarden US-Dollar", teilte die Stiftung am Montag mit. Dies entspreche in etwa einem Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. 164 Mitgliedsländer hat die WTO - die meisten profitieren laut der Studie von der Mitgliedschaft in der Organisation. Nicht-Mitglieder hätten mit Wohlstandseinbußen und einem Exportrückgang zu kämpfen.

"Die WTO ist das Betriebssystem der Weltwirtschaft, das täglich dafür sorgt, dass Waren und Dienstleistungen in einer stabilen, regelbasierten Umgebung zirkulieren können", sagte Christian Bluth, Handelsexperte der Bertelsmann Stiftung. Wer statt der WTO auf ein System von rein bilateralen Handelsabkommen setze, würde enorme Wohlstandseinbußen im internationalen Handel riskieren. Die WTO feiert am 1. Januar ihren 25. Geburtstag./sax/DP/mis