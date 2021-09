Studie - Drei Viertel der Deutschen wollen bargeldlos bezahlen

Berlin (Reuters) - Die Deutschen scheinen sich langsam vom Bargeld zu verabschieden.

Rund drei Viertel wollen gern jederzeit bargeldlos bezahlen können, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Branchenverbandes "Bitkom" unter 1000 Befragten hervorgeht. "Niemand sollte mehr gezwungen werden, ständig Bargeld bei sich zu tragen", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder und warnte Läden vor Ansagen wie "Cash only" oder "Hier keine Kartenzahlung". Bei den Jüngeren ist diese Haltung besonders ausgeprägt. Demnach sind neun von zehn der 18- bis 29-Jährigen der Meinung, dass Geschäfte und Restaurants mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten müssen. Bisher spielt in Deutschland anders als in nordeuropäischen Ländern wie Schweden und Norwegen Bargeld immer noch eine große Rolle.