Studie - Elektroautos sind Gewinner der Corona-Pandemie

München (Reuters) - Elektroautos gehören einer Studie zufolge zu den Gewinnern der Corona-Krise.

Bei fast jedem Sechsten komme beim Autokauf grundsätzlich nur noch ein E-Auto in Frage, teilte die Versicherungsgesellschaft HUK-Coburg am Dienstag zu einer Umfrage unter 4000 Menschen in Deutschland mit. Bei Jüngeren sei dieser Anteil noch größer. "Das Elektroauto kann damit zum Game-Changer in der Mobilitätsdiskussion werden", sagte Huk-Vorstand Jörg Rheinländer.

Zudem stehe das Auto auch nach der Pandemie hoch im Kurs: 69 Prozent der Umfrageteilnehmer erklärten, in Zukunft werde das Auto ihr ideales Fortbewegungsmittel sein. Bahn und Bus liegen mit zehn bis 16 Prozent weit dahinter. Bei mehr als jedem vierten Befragten habe sich durch Corona die Einstellung zu den Verkehrsmitteln verändert. Insbesondere in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Bremen äußerten sich Umfrageteilnehmer positiver zum Auto.