Studie - EZB-Anleihenkäufe geben Markt für grüne Firmenbonds Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Die großen Anleihen-Kaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB) haben einer Studie zufolge die Finanzierungsbedingungen am noch jungen Markt für grüne Firmenanleihen verbessert.

Das ist eines der Ergebnisse einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), das den Auswirkungen der beiden EZB-Kaufprogramme CSPP und PEPP nachspürte. In ihnen erwerben die Euro-Wächter auch grüne Firmenanleihen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Das CSPP-Programm läuft seit Juni 2016. PEPP wurde im März 2020 in Reaktion auf die Corona-Pandemie aufgelegt. Die Resultate weisen laut DIW darauf hin, dass für Firmen durch die zusätzliche Nachfrage der EZB grüne Anleihen als Finanzierungsinstrument attraktiver werden.

"2020 war es vor allem so, dass bei den kaufbaren grünen Anleihen im Vergleich zu den nicht-kaufbaren grünen Anleihen die Renditen zurückgegangen sind", erläuterte DIW-Expertin Franziska Schütze, die an der Studie mitgewirkt hat, die Auswirkungen der EZB-Programme. Wegen der Virus-Krise habe der Sicherheitsfaktor größeres Gewicht gehabt. "Banken und Investoren haben daher nicht so stark auf die nicht-kaufbaren grünen Unternehmensanleihen zurückgegriffen, die eine schlechtere Bonität haben," sagte sie. Dagegen sei 2016 beim CSPP das Ziel stärker widergespiegelt, einen Effekt auf den Gesamtmarkt zu haben. "Sowohl bei den ankaufbaren als auch bei den nicht-ankaufbaren grünen Unternehmensanleihen sind die Renditen gesunken," erläuterte Schütze.

Der Markt für grüne Anleihen ist seit einiger Zeit im Aufwind. So stiegen innerhalb der vergangenen fünf Jahre weltweit die jährlichen Neuemissionen von rund 45 Milliarden Euro auf inzwischen etwa 237 Milliarden Euro. 2020 wurde fast die Hälfte aller Neuemissionen von grünen Anleihen in Euro begeben. Dabei nahm auch der Anteil grüner Firmenbonds zuletzt kräftig zu. Der Anteil der Neuemissionen grüner Unternehmensanleihen an allen begebenen Firmenbonds ist allerdings mit 3,5 Prozent im Jahr 2020 immer noch eher gering.