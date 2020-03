Studie: Frauenanteil in Topetagen mittelständischer Firmen gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mittelständler in Deutschland setzten einer Studie zufolge stärker auf Frauen in der Führungsetage als börsennotierte Unternehmen. Der Anteil von Managerinnen im Vorstand beziehungsweise in der Geschäftsführung betrug Anfang 2020 im Mittelstand im Durchschnitt 16 Prozent, wie aus einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag hervorgeht. Vor zwei Jahren lag er noch bei 14 Prozent. Im Schnitt der Börsen-Indizes Dax , MDax und SDax sind dagegen gerade einmal neun Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt. Deutlich höher liegt der Anteil mit 15 Prozent, betrachtet man nur die 30 Dax-Konzerne.

"Die Karrierechancen für Frauen im deutschen Mittelstand sind weiter gestiegen", erläuterte EY-Partnerin Elfriede Eckl. Dafür gebe es mehrere Gründe. So müssten sich die Firmen im Wettbewerb um Fachkräfte generell mehr einfallen lassen als die oftmals größeren und bekannteren börsennotierten Unternehmen. Viele mittelständische Unternehmen seien zudem familiengeführt. "Weibliche Familienmitglieder werden dort oft schon früh auf Führungspositionen im Unternehmen vorbereitet", erklärte Eckl. Für die Studie wurden im Dezember deutschlandweit 1500 mittelständische Unternehmen mit mindestens 20 Millionen Euro und höchstens 1 Milliarde Euro Umsatz befragt./mar/DP/zb