Studie - Homeoffice in der Pandemie schwere Belastung für Familien

Brüssel (Reuters) - Die Coronavirus-Krise stellt wegen der vermehrten Heimarbeit einer EU-Studie zufolge eine bislang beispiellose Belastung für Familien und das Arbeitsleben dar.

Mehr als ein Drittel der Menschen, die in den 27 Ländern der Europäischen Union arbeiten, haben als Folge der Pandemie mit der Arbeit im Homeoffice begonnen, wie die am Freitag veröffentlichte Untersuchung der EU-Agentur Eurofound ergab. Viele von ihnen arbeiten in Haushalten mit jüngeren Kindern, die wegen der Kita- und Schulschließungen ebenfalls zu Hause bleiben müssen. Mehr als ein Fünftel von ihnen machten Schwierigkeiten zu schaffen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Von den Menschen im Homeoffice leben laut der EU-Agentur, die sich um eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen kümmert, 26 Prozent in Haushalten mit Kindern unter zwölf Jahren und zehn Prozent mit Kindern im Alter von zwölf bis 17 Jahren. "Der Tribut, den diese Pandemie im Familienleben gefordert hat, kann nicht ignoriert werden", sagte Mary McCaughey, Leiterin des Referats für Information und Kommunikation bei Eurofound. "Eltern stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, insbesondere weil die meisten keine Kinderbetreuungsdienste in Anspruch nehmen können und viele von ihnen den Schulunterricht zu Hause begleiten müssen."