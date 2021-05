Studie - Kein höheres Infektions-Risiko für Zugbegleiter

Berlin (Reuters) - Arbeiten und Reisen in Fernzügen ist in Corona-Zeiten laut einer neuen Studie offenbar weniger gefährlich als teilweise befürchtet.

Das ist das Ergebnis einer Langzeituntersuchung der Deutschen Bahn Fernverkehr und der Charité Research Organisation (CRO), die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach sind DB-Mitarbeiter mit intensivem Kundenkontakt in den Zügen keinem signifikant höheren Corona-Risiko ausgesetzt als DB-Beschäftigte ohne diesen Kundenkontakt. Verglichen wurden nicht nur die Infektionswerte vom Bordservice-Personal, Lokführern sowie Instandhaltern, sondern auch deren Zahlen mit dem allgemeinen Infektionsgeschehen in Deutschland. Die Studie kommt dabei zu dem Schluss, "dass das Infektionsgeschehen der DB Fernverkehr AG nicht von der allgemeinen bundesweiten Infektionsdynamik abweicht" - was auch Rückschlüsse für die Gefährdung der Zugreisenden zulässt. Die Deutsche Bahn hatte stets argumentiert, dass vor allem die Frischluftzufuhr in den Wagen und die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken das Risiko für Passagiere minimiere.

Untersucht wurden zwischen dem 24. Februar und 02. März 2021 insgesamt 1037 Beschäftigte. Zuvor hatte es bereits zwei vorangehende Testreihen im Juni/Juli 2020 und im Oktober 2020 gegeben.