Studie - Notenbanken können mit Anleihenkäufen zum Klimaschutz beitragen

Frankfurt (Reuters) - Notenbanken können nach einer Studie mit dem Kauf von "grünen" Anleihen dazu beitragen, klimaschädliche Emissionen zu verringern.

Die Auswirkungen auf die bereits bestehende Klimaschädigung seien aber gering, schrieben die Autoren Alessandro Ferrari und Valerio Nispi Landi in einer am Montag

von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Studie. Die EZB prüft zur Zeit ihre geldpolitische Strategie. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass die Notenbank künftig eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen soll.

Einen wesentlichen Zusammenhang machen die Autoren deutlich: Wenn eine Zentralbank unerwartet Anleihen von klimaschädlichen Unternehmen verkaufe um stattdessen "grüne" Bonds an den Finanzmärkten zu erwerben, dann nehmen die Finanzierungskosten in klimaschädlichen Wirtschaftszweigen zu. Umgekehrt würden sie in "grünen" Sektoren sinken. Die Produktion in klimaschädlichen Wirtschaftszweigen gehe in der Folge tendenziell zurück, womit sich auch die Emissionen verringerten. Eine solche Vorgehensweise sei daher ein "wirksames Mittel" um, um schädliche Emissionen zu verringern, urteilen die Experten.

Da sich Klimaveränderungen nur sehr langsam vollzögen, trügen vorübergehende "grüne" Anleihenkaufprogramme allerdings nur wenig dazu bei, bereits bestehende Klimaschäden zu verringern, schrieben die Autoren. "Der Hauptgrund ist, dass Klimawandel und Umweltverschmutzung strukturelle Probleme sind." Die EZB hat in den vergangenen Jahren Firmenanleihen im Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro erworben.