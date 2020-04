Studie - Rekord bei Unternehmens-Gründungen in Deutschland

Berlin (Reuters) - Das Interesse, ein Unternehmen zu gründen, ist in Deutschland größer als je zuvor und trotzdem hinkt die Bundesrepublik weiterhin anderen Industrieländern deutlich hinterher.

Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hervor. Demnach stieg die Gründerquote im vergangenen Jahr auf 7,6 Prozent. Diese Kennziffer besagt, dass dieser Anteil der Bevölkerung innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre ein Unternehmen gegründet oder sich zum Zeitpunkt der Befragung aktiv mit einem eigenen Gründungsvorhaben beschäftigt hat. In den USA, Kanada oder Chile ist dieser Anteil laut GEM zwei- bis fünfmal so hoch.

Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sprach angesichts der neuen Bestmarke in Deutschland von einem Kulturwandel und forderte: "Diesen Unternehmergeist gilt es gerade auch während der Zeit der wirtschaftlichen Herausforderungen aufgrund des Corona-Virus aufrecht zu erhalten."

Die Bundesregierung hatte Anfang April angekündigt, Startups mit schnellen Hilfen im Umfang von zwei Milliarden Euro durch die Corona-Krise zu bringen. Die jungen Unternehmen sind besonders stark von der Coronavirus-Krise getroffen, weil sie oft kaum Rücklagen haben und selbst in normalen Zeiten noch keine Gewinne machen. Details zu den Hilfen sollen nächste Woche bekanntgegeben werden.