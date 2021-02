Studie - Schul- und Kitaschließungen kosten 37,4 Mio Arbeitstage

Berlin (Reuters) - Durch den Lockdown in Deutschland gehen nach einer Studie allein durch den eingeschränkten Schul- und Kitabetrieb von Oktober bis Mitte Februar etwa 37,4 Millionen Arbeitstage verloren.

Das seien 0,8 Arbeitstage bezogen auf alle Erwerbstätigen in Deutschland, erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Montag. Etwa 1,2 Millionen Erwerbstätige könnten nicht arbeiten, da Betreuungsangebote nur eingeschränkt zugänglich seien oder sie ihre Kinder pandemiebedingt zu Hause betreuen wollten.

Nach Berechnungen des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit (BA) fallen dadurch mehr als vier Mal so viele Arbeitstage aus wie durch Covid-19-Erkrankungen: Diese führten in diesen viereinhalb Monaten zu 8,7 Millionen Arbeitstagen weniger bei den betroffenen Erwerbstätigen. Rund 17,7 Millionen Arbeitstage fielen durch angeordnete Quantäne aus.

"Die Arbeitsausfälle treffen die Wirtschaft zusätzlich zu den angeordneten Schließungen in Branchen wie Gastronomie und Einzelhandel", erklärten die IAB-Experten Susanne Wanger und Enzo Weber. In der Summe kommen die Experten bei Herausrechnen von Überlappungen auf 59,2 Millionen Ausfalltage allein aufgrund von Kita- und Schulschließungen, Quarantäneanordnungen und Covid-19-Erkrankungen. Dies entspreche einem Rückgang des Arbeitsvolumens um 1,2 Prozent in diesem Zeitraum. Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 werde der Arbeitsausfall auf 58,6 Millionen Arbeitstage geschätzt. Die Arbeitsausfälle durch Kündigungen und Kurzarbeit sind dabei nicht mitgerechnet.