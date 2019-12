Studie sieht Mercedes bei Innovationen vorn

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mercedes-Benz ist einer Studie des Branchenexperten Stefan Bratzel zufolge mit knapp 180 Neuheiten in Serienmodellen seit 2016 mit Abstand "die innovationsstärkste Premiummarke" der Welt. Danach folgten Audi und BMW und, wieder mit deutlichem Abstand, der US-Elektroautohersteller Tesla und der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende schwedische Hersteller Volvo, teilte Bratzels CAM-Institut am Dienstag in Bergisch Gladbach mit.

Das CAM hatte die fahrzeugtechnischen Innovationen von 31 Premiummarken in Serienmodellen seit 2016 analysiert. Mit Neuheiten wie Parkunfallmelder, Infotainment-Bedienung oder Energizing Coach habe Mercedes seinen Spitzenplatz klar behauptet. Land Rover, Jaguar und Porsche hielten ihre Plätze. Die Toyota -Marke Lexus machte Boden gut mit dem ersten Digital Side-View Monitor und einem lernende Navi. Erstmals unter den Top 15 sieht Bratzel zwei chinesische Marken: Nio mit einem Batterie-Wechselkonzept und einem digitalen Assistenten sowie Wey (GreatWall)./rol/DP/jha