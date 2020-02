Studie - Übernahmen durch Chinesen schwächen deutsche Firmen nicht

Berlin (Reuters) - Von chinesischen Investoren übernommene deutsche Unternehmen leiden einer Studie zufolge nicht unter dem Eigentümerwechsel.

"Die bisher vorliegende Evidenz unterstützt nicht die Vermutung, dass chinesische Direktinvestitionen in Deutschland zu einer Schwächung der wirtschaftlichen Leistungskraft der betroffenen Unternehmen geführt haben", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI). Allerdings seien Unternehmensbeteiligungen und -übernahmen durch chinesische Investoren "grundsätzlich mit der Möglichkeit einer politstrategischen Einflussnahme verbunden".

Umgekehrt sei die Volksrepublik für deutsche Direktinvestitionen im Vergleich zu anderen Ländern schwer zugänglich. "Der Technologieaustausch gestaltet sich noch schwierig und der Schutz von Rechten an intellektuellem Eigentum ist nicht immer gegeben", kritisierte die Kommission. Die Bundesregierung sollte sich daher für gleiche Wettbewerbsbedingungen und Chancengleichheit einsetzen.

Die Expertenkommission befürwortet Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, Übernahmen durch ausländische Investoren im Bereich sensibler Technologien umfassender zu prüfen. "Die hierbei einbezogenen Technologiebereiche sollten zunächst benannt werden", heißt es dazu. "Außerdem sind klare und transparente Prüfkriterien zu entwickeln." Dies sollte mit den parallel laufenden europäischen Bemühungen für einen Rahmen ausländischer Direktinvestitionen koordiniert werden.