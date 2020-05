Studie: US-Konzerne investieren weniger in Deutschland

STUTTGART (dpa-AFX) - US-Konzerne sind weiter die mit Abstand größten ausländischen Investoren in Deutschland. Einer aktuellen Studie zufolge haben sie ihr Geld zuletzt aber vermehrt in andere Standorte in Europa gesteckt. Nach Erhebungen der Beratungsgesellschaft EY ging die Zahl der Investitionsprojekte von US-Konzernen in Deutschland 2019 zurück, dafür stieg sie vor allem in Großbritannien und Frankreich.

Beliebtestes Ziel ausländischer Investoren in Europa war laut Studie im vergangenen Jahr erstmals Frankreich (1197 Projekte), das Großbritannien (1109) vom ersten Platz verdrängte. Deutschland lag wie im Vorjahr auf dem dritten Platz. Die Autoren der Studie schätzen, dass etwa ein Drittel aller im vergangenen Jahr angekündigten Investitionen ausländischer Geldgeber in Europa wegen der Corona-Krise verschoben oder gestrichen wurde./eni/DP/zb