Suche nach Überlebenden nach Gebäudeeinsturz in Florida abgebrochen

Surfside (Reuters) - In Südflorida ist die Suche nach Überlebenden nach dem Einsturz eines Wohnkomplexes eingestellt worden.

"An diesem Punkt haben wir wirklich alle Möglichkeiten bei dieser Such- und Rettungsaktion ausgeschöpft. Nichts, was wir tun können, kann diejenigen zurückbringen, die verloren sind", sagte Miami-Dade County Bürgermeisterin Daniella Levine Cava auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit). Die Rettungskräfte hatten am Mittwoch noch 18 weitere Opfern aus den Trümmerhaufen bergen können, 86 Menschen würden aber noch immer vermisst. Das Gebäude war am frühen Morgen des 24. Juni teilweise eingestürzt, 54 Menschen konnten bisher nur noch tot geborgen werden.