Sucht-Jahresbericht: Tabak- und Alkoholkonsum bleiben problematisch

HAMM (dpa-AFX) - In Deutschland werden weniger Zigaretten geraucht, der Konsum von Shisha-Wasserpfeifentabak steigt aber weiter deutlich. Beim Alkohol bleibt Deutschland trotz Rückgängen nach wie vor im internationalen Vergleich ein "Hochkonsumland", wie aus dem "Jahrbuch Sucht 2022" der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervorgeht. An den Folgen des Rauchens und des Alkoholtrinkens sterben Jahr für Jahr mehrere Zehntausend Menschen bundesweit, betonten Experten in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

2021 wurden in Deutschland 29,4 Milliarden Euro für Tabakprodukte ausgegeben. Im Jahr 2020 rauchten den aktuellsten Zahlen zufolge jede vierte Frau (24 Prozent) und jeder dritte Mann (34 Prozent) ab 18 Jahren. Beim Alkohol sei ebenfalls noch viel zu tun - auch wenn es durchaus Fortschritte gebe. Alkohol sei ein Zellgift und könne zu zahlreichen Erkrankungen führen. Beim Glücksspiel-Markt zeigt der Bericht eine deutlich rückläufige Entwicklung auf./wa/DP/zb