Südafrikas Ex-Präsident Zuma hat sich der Polizei gestellt

(Stellt im 2. Satz richtig, dass es sich um eine 15-monatige Haftstarfe, nicht 15-jährige Haftstrafe handelt.)

Johannesburg (Reuters) - Der ehemalige Präsident Südafrikas, Jacob Zuma, hat sich wegen seiner Verurteilung selbst der Polizei gestellt.

Der Sprecher der Polizei, Lirandzu Themba, bestätigte, dass sich Zuma nun in Polizeigewahrsam befände und somit seine 15-monatige Haftstrafe angetreten habe. In der vergangenen Woche ist Zuma vom Verfassungsgericht des Landes verurteilt worden. Der 79-Jährige hatte sich Anfang des Jahres einer Anweisung widersetzt, bei einer Untersuchung über Korruption während seiner neunjährigen Amtszeit bis 2018 auszusagen und war deswegen verurteilt worden. Die Strafe hätte er spätestens bis zum vergangenen Sonntag antreten sollen. Die Polizei war angewiesen worden, ihn bis zum Ende des Tages am Mittwoch zu verhaften, wenn er sich nicht selbst stellt.