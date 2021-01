Südkorea für Übergangsabkommen und Einfrieren von Nordkoreas Atomaktivität

Seoul (Reuters) - Im Atomstreit schlägt Südkoreas Ministerpräsident Chung Sye Kyun ein Übergangsabkommen zwischen Nordkorea und den USA vor, nach dem die nordkoreanischen Atomaktivitäten eingefroren werden.

Zudem solle Nordkorea sein Atomprogramm beschneiden, sagte Chung der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegenzug sollten einige gegen Nordkorea verhängte Sanktionen gelockert werden. Auf diese Weise sollten die Gespräche zwischen USA und Nordkorea wiederbelebt werden. Das am Donnerstag veröffentlichte Interview ist das erste, das Chung seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr einem ausländischen Medium gab. Notwendig seien "kreatives Denken" und gegenseitige Anreize, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen und ein Scheitern zu verhindern, sagte Chung und gab damit erstmals Details für ein mögliches Übergangsabkommen bekannt.

"Wir könnten mit einem Einfrieren aller atomaren Aktivitäten und einer Reduzierung einiger ihrer Programme beginnen", sagte Chung mit Blick auf Nordkorea. "Es wäre am besten, wenn wir alles ein für alle Mal loswerden könnten, aber das ist nicht einfach, und wir brauchen eine Alternative." Eine begrenzte Lockerung von Sanktionen könne für Dynamik sorgen, die Gespräche zwischen Nordkorea und USA wiederzubeleben und aufrechtzuerhalten. Das sei der größte Anreiz für Nordkorea. "Südkorea und die USA wissen, was Nordkorea will."

2018 hatten der damalige US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sich zu ihrem ersten Gipfel getroffen und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel in Aussicht gestellt. Ein zweiter Gipfel der beiden scheiterte jedoch, und die Beratungen auf Arbeitsebene gerieten in die Sackgasse. Damals hatte Nordkorea angeboten, seinen wichtigsten Atomkomplex abzubauen und im Gegenzug die Aufhebung wichtiger UN-Sanktionen verlangt. Die USA aber hatten erklärt, der Abbau der Anlage genüge nicht, Nordkorea müsse auch seine Atomwaffen übergeben.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat noch keine Details seiner Nordkorea-Politik dargelegt. Im Oktober, noch vor der US-Präsidentenwahl, hatte er in einer Debatten erklärt, er werde Kim nur dann treffen, wenn dieser bereit sei, Nordkoreas Atomkapazität abzubauen.