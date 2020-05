Südkorea senkt Leitzins auf Rekordtief - Zentralbank kauft Anleihen

Seoul (Reuters) - Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins angesichts der Corona-Krise auf ein Rekordtief gesenkt

Er wurde von 0,75 auf 0,5 Prozent gedrückt, wie die Währungshüter am Donnerstag in Seoul bekanntgaben. Mit billigerem Geld soll die lahmende Konjunktur in der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens angekurbelt werden. Die Zentralbank rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,2 Prozent schrumpfen wird. Ein schlechteres Ergebnis hatte es zuletzt während der asiatischen Finanzkrise 1998 gegeben.

"Mit der Zinssenkung ist der Leitzins jetzt sehr nahe an der effektiven Untergrenze", sagte Notenbankchef Lee Ju Yeol und signalisierte damit, die Zinsen nicht noch weiter zu drücken. Die Zentralbank will außerdem Staatsanleihen kaufen. Damit soll dem Staat die Neuverschuldung erleichtert werden: Die Regierung will 245 Billionen Won (fast 180 Milliarden Euro) für Konjunkturprogramme im Kampf gegen die Corona-Krise ausgeben, was etwa 12,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht. "Wir planen, aktiv Staatsanleihen zu kaufen, um die Märkte zu stabilisieren, falls die Volatilität der langfristigen Renditen steigen sollte", sagte Notenbankchef Lee.