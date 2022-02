Südkorea vereinfacht Corona-Quarantäneregelungen

SEOUL (dpa-AFX) - Angesichts galoppierender Infektionszahlen hat Südkorea die Quarantäne- und Behandlungsregelungen für Corona-Infizierte stark vereinfacht. Seit Donnerstag sind nachweislich infizierte Menschen bis 60 Jahre, die nur milde bis keine Krankheitssymptome haben, allein für die Überwachung ihres Gesundheitszustands verantwortlich, wenn sie in häuslicher Quarantäne sind. Die Behörden kümmern sich vorrangig um die Betreuung von Covid-19-Patienten, wenn sie Vorerkrankungen haben oder älter als 60 Jahre sind. Das Gesundheitssystem soll auf diese Weise weiter entlastet werden.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Vortag erstmals seit dem Beginn der Pandemie mehr als 50 000 Neuinfektionen an einem Tag erfasst - die Gesamtzahl stieg demnach um 54 122. Durch die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 hatten sich in Südkorea die Fallzahlen in den vergangenen zwei Wochen fast vervierfacht.

Die Regierung begann in diesem Monat damit, beim Umgang mit Corona mehr auf eigenständige Kontrolle und die Behandlung von Zuhause zu setzen. Omikron ist inzwischen auch in Südkorea zur vorherrschenden Variante geworden. Sie gilt zwar als hochansteckend, aber milder im Verlauf.

Infizierte Personen, die zuhause bleiben, müssen nun von sich aus einen Arzt konsultieren, wenn sich ihr Zustand verschlechtert. Bislang hatte es Kontrollanrufe durch die Behörden gegeben. Zudem wurden die Regelungen für Menschen gelockert, die in engem Kontakt mit Infizierten standen. Für die Kontaktpersonen ist die Quarantäne nicht mehr zwingend erforderlich, sofern sie vollständig geimpft ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag in Südkorea mit seinen rund 52 Millionen Einwohnern laut weltweiten Erhebungen bei 542,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Menschen rechnerisch mit dem Virus angesteckt haben. Deutschland kommt auf eine Inzidenz von etwa 1465.