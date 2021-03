Südwest-Grüne wollen am Donnerstag über Koalition entscheiden

Berlin (Reuters) - Zweieinhalb Wochen nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl wollen die Grünen in Baden-Württemberg entscheiden, ob sie die Koalition mit der CDU fortsetzen oder ein Ampelbündnis mit SPD und FDP anstreben.

Der Landesvorstand werde am Gründonnerstag um 08.00 Uhr digital über die Empfehlung der Sondierungskommission beraten, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen würden, teilte der Landesverband am Mittwoch mit. Eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann angeführte Kommission der Grünen hatte in jeweils drei Gesprächsrunden mit CDU, SPD und FDP die Chancen für eine Koalition ausgelotet.

Die Sondierungskommission der Grünen beriet am Mittwoch in Stuttgart darüber, welche Koalitionsempfehlung sie aussprechen will. Die Beratungen sollten den ganzen Tag dauern. Die zurückliegenden fünf Jahre war die CDU der kleinere Koalitionspartner. Sie brach bei der Landtagswahl am 14. März auf ein historisch schlechtes Ergebnis von 24,1 Prozent ein. Die Grünen erreichten mit 32,6 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Auf Platz drei gelangte die SPD mit elf Prozent, gefolgt von der FDP mit 10,5 Prozent. Die AfD kam auf 9,7 Prozent, während die Linke den Einzug in den Landtag erneut verpasste.