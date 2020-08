SÜDZUCKER - Dynamischer Ausbruch läuft

Südzucker AG - WKN: 729700 - ISIN: DE0007297004 - Kurs: 17,050 € (XETRA)

In der letzten Pro-Analyse vom 12. August wurde eine Buy-Trigger-Marke bei 15,81 EUR angegeben. Ein Signal läge dann vor, falls ein Tagesschlusskurs über diesem Kursniveau zustande käme. Bereits am 14. August lag diese Bedingung vor. Doch zunächst entwickelte sich das Setup nicht wie gewünscht. Doch in dieser Woche explodierte der Wert und die Südzucker-Aktie notiert heute über der 17,00 EUR-Marke. Geht es so weiter, wird sogar noch in dieser Woche das ausgegebene Kursziel bei 18,00 EUR erreicht.

Stoppanhebung ist nun möglich

Ein Teilverkauf wäre auf diesem Kursniveau zwar ebenfalls denkbar, doch besser wäre es vermutlich nur den Stopp deutlich anzuheben. Denn das Aufwärtsmomentum ist aktuell sehr stark, daher könnte der Wert in dieser Woche direkt weiter nach oben ziehen. Da ab 18,00 EUR die Luft dünn werden wird, sollte man auf diesem Kursniveau über Gewinnmitnahmen oder aber auch über ein Komplettverkauf nachdenken.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)