Südzucker: Kaufempfehlung verleiht der Aktie Rückenwind – Corona-Schramme komplett ausgebügelt

Eine Kaufempfehlung von Warburg Research hat am Dienstag den Kurs von Südzucker auf den höchsten Stand seit Februar getrieben. Damit haben die Aktien den Einbruch des Corona-Crash im Frühjahr komplett wettgemacht. Zuletzt stieg der Kurs um zwei Prozent auf 16,21 Euro. Im Tageshoch waren es sogar mehr als fünf Prozent. Vom Tief am 16. März haben sich die Papiere um fast zwei Drittel erholt.

Eine Zuckerknappheit in der Europäischen Union dürfte die Preise steigen lassen, argumentierte Analyst Oliver Schwarz. So sei die Zuckeranbaufläche etwas geringer und Schäden durch Vergilbungsviren belasteten die Erträge in einigen Regionen. In Frankreich könnten sich die Ernteausfälle auf 25 Prozent belaufen, in Teilen Belgiens und Deutschlands sogar auf 30 bis 50 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)