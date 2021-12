Südzucker konkretisiert nach Gewinnsprung Ausblick für das Gesamtjahr

MANNHEIM (Dpa-AFX) - Eine Erholung der Zuckersparte und eine starke Biospritnachfrage bei der Tochter Cropenergies haben Südzucker im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung beschwert. Den Ausblick für das Gesamtjahr (bis Ende Februar) konkretisierten die Mannheimer. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch erwarten sie einen Umsatz von 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro, nach bislang bestenfalls 7,3 Milliarden. Das operative Konzernergebnis soll sich auf 320 bis 380 Millionen Euro verbessern, womit das Management die Bandbreite am oberen und unteren Ende jeweils um 20 Millionen Euro einengte. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne. Im vergangene Geschäftsjahr hatte der SDax -Konzern einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 236 Millionen Euro erwirtschaftet.

In den Monaten September bis November steigerte Südzucker den Umsatz laut vorläufiger Zahlen um rund 17 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verdoppelte sich fast auf rund 126 Millionen Euro. Der vollständige Bericht für die ersten neun Monate 2021/22 soll am 13. Januar veröffentlicht werden. Die Südzucker-Aktie notierte gegen Mittag gut eineinhalb Prozent im Plus. Sie hatte bereits am Vormittag von einem optimistischeren Ausblick von Cropenergies profitiert./mis/jha/