Südzucker will eine stabile Dividende auszahlen

Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004) will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020/21 eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie vorschlagen. Die Hauptversammlung soll am 15. Juli 2021 wiederum in virtueller Form stattfinden.

Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurswert von 14,40 Euro bei 1,39 Prozent. Die im SDAX gelistete Firma hat am Donnerstag die endgültigen Angaben und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 (1. März 2020 bis 28. Februar 2021) veröffentlicht. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2020/21 mit 6,68 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,67 Mrd. Euro) auf Vorjahresniveau. Das Konzern-EBITDA erhöhte sich um 24,9 Prozent auf 597 Mio. Euro (Vorjahr: 478 Mio. Euro). Unter dem Strich stand ein Jahresfehlbetrag von -36 Mio. Euro nach einem Jahresfehlbetrag von -55 Mio. Euro im Vorjahr. Europas größter Zuckerproduzent erwartet für das Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 7,0 bis 7,2 Mrd. Euro. Das operative Konzernergebnis wird in einer Bandbreite zwischen 300 und 400 Mio. Euro (Vorjahr: 236 Mio. Euro) gesehen. Südzucker wurde 1926 gegründet und beschäftigt rund 17.880 Mitarbeiter. Hauptaktionär sind Rübenanbauer, die über die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) einen Anteil von rund 59 Prozent am Kapital halten. Weitere Aktionäre sind österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH mit 10 Prozent. Redaktion MyDividends.de