Süss Microtec: Aktie ganz oben im SDax mit Hoch seit 2002 – Zahlen können überzeugen

Die Aktien von Süss Microtec sind am Mittwoch im Tagesverlauf zum größten SDax-Gewinner aufgestiegen. Nach kleineren Gewinnen am Morgen und ermutigenden Zahlen zur Auftragslage steigerten sie ihr Plus auf mehr als 11 Prozent. Mit 26,65 Euro erreichten sie zuletzt nach zähem Ringen ein Hoch seit 2002. Über Stunden hatte die Aktie zuvor mit der alten Bestmarke von 25,85 Euro zu kämpfen.

Der Halbleitertechnik-Zulieferer hatte zur frühen Mittagszeit mitgeteilt, dass er nach vorläufigen Zahlen die eigenen Erwartungen beim Auftragseingang im vierten Quartal 2020 und ersten Quartal 2021 übertroffen hat. Mit mehr als 150 Millionen Euro liege dieser deutlich über den 120 Millionen Euro, die für die beiden Jahresviertel erwartet wurden. Daraufhin hatten die Aktien ihre Gewinne im Tagesverlauf ausgeweitet.

