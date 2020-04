Suez reduziert die Dividende

Der französische Entsorgungskonzern Suez S.A. (ISIN: FR0010613471) will seinen Aktionären für das Jahr 2019 nun eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem ursprünglich geplanten Vorschlag (0,65 Euro) ist dies eine Kürzung um 34 Prozent. Der Vorstand will für die Dauer der Ausgangssperren 25 Prozent seiner Gehälter spenden.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,94 Euro entspricht die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 4,53 Prozent. Suez hatte für das Jahr 2018 eine Dividende von 0,65 Euro ausbezahlt. Seit dem Listing der Aktie am 22. Juli 2008 lag die Dividende auf diesem Niveau.

Suez (früher: Suez Environnement) hat seinen Sitz in Paris und ist vor allem im Recycling und der Abfallverwertung sowie in der Wasseraufbereitung tätig.

Redaktion MyDividends.de