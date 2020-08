SugarCRM hebt mit der Akquisition von Node Inc. Customer Experience auf eine ganz neue Ebene

Gesteigerte Unternehmensleistung durch maximale Vorhersagbarkeit

SugarCRM Inc., innovativer Anbieter von zeitbewusster CRM-Software (Customer Relationship Management), gibt heute die Übernahme von Node Inc. bekannt – einer Plattform für Künstliche Intelligenz (KI), die CRM-Daten und riesige externe Datenquellen nutzt, um ein beispielloses Maß an Vorhersagbarkeit für eine ganze Reihe unterschiedlicher Geschäftsanwendungen zu bieten. Die Integration dieser Technologie ergänzt die CX-Plattform (Customer Experience) von Sugar um die Fähigkeit, automatisiert erwartbare Ergebnisse zu prognostizieren und auf diese Weise bislang unvorhersehbare Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen.

Der sinnvolle Einsatz von Daten ist für Unternehmen ein dauerhaftes Thema. Deep-Learning-Modelle sind durch die Qualität und Quantität der Eingabedaten begrenzt, die in der Vergangenheit bei realen CRM-Implementierungen ungenau oder unvollständig waren. Die Deep-Learning-Modelle von Node identifizieren Benachrichtigungen mit einer bis zu 81 Prozent höheren Genauigkeit als heuristische Ansätze, wodurch die handfesten Vorteile höherer Leistung und echter Vorhersagbarkeit optimal genutzt werden können.

„Sugar war im Kern bereits eine fantastische Plattform“, kommentiert Paul Greenberg, Präsident der 56 Group und Buch-Autor von ‚CRM at the Speed of Light‘. „Die Akquisition von Node hat das Potenzial, den Funktionsumfang der Plattform und der Produkte von Sugar um bestechend präzise Vorhersagen zu ergänzen. Zurzeit ist es entscheidender denn je, alle verfügbaren Daten und Signale zu nutzen, um sowohl für Kunden als auch Unternehmen selbst die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.“

Die heutige Akquisition ist die jüngste in einer Reihe vieler Innovationsschritte, um die Vision von Sugar zu realisieren und die nächste Stufe der High-Definition Customer Experience (HD-CX) zu erreichen. Dieser Weg begann im vergangenen Jahr mit Einführung der zeitbasierten, kontaktlosen CX-Lösungen für Vertriebs-, Marketing- und Service-Teams.

„Um eine hochauflösende Sicht auf das eigene Unternehmen und dessen Kunden – von der Pipeline bis hin zur Prognose - zu erhalten, muss eine fragmentierte, veraltete und verzerrte Sicht auf die Dinge durch einen scharf fokussierten, breiten und tiefen Blick ersetzt werden“, betont Craig Charlton, CEO von SugarCRM. „Sugar demokratisiert die KI, indem es mit seiner leistungsstarken Kombination aus KI, Time-Awareness und Datenanreicherung in neue Bereiche der Customer Experience vordringt. Dadurch wird die Steigerung der Unternehmensleistung sowie die Vorhersagbarkeit für Unternehmen jeder Größe ermöglicht.“

Die KI-Technologie von Node erweitert die zeitbewusste CX-Plattform von Sugar um einen der elementarsten zeitlichen Faktoren – die Zukunft. Die kombinierte Lösung bietet unter anderem für Vertriebs-, Marketing- und Service-Teams weitreichende Möglichkeiten, ist aber in keinerlei Hinsicht nur auf diese beschränkt, und beinhaltet unter anderem:

Die Identifizierung der Kunden, die am ehesten abwandern. Dadurch erhält man wertvolle Hinweise, wie am besten an Kunden herangetreten und das Verhältnis zu ihnen so strategisch wie möglich verbessert werden kann.

Eine Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass Kunden von einem Unternehmen zum anderen wechseln, anhand von Lead-Scoring-Modellen.

Erkenntnisgesteuerte Prognosen und präskriptive Anleitungen zur Erreichung höherer Quoten sowie der genauen Beobachtung des Verkaufs.

Nahtlose Bereitstellung von Empfehlungen für Zusatzprodukte zum bestmöglichen Zeitpunkt innerhalb der Customer Journey, die zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufsgröße führen.

Ermittlung der Marketing-Attribution und des Beitrags zu Geschäftsabschlüssen.

Optimierung der Kundenbindungsmodelle durch voraussagende Fallweiterleitung und kontextbezogene Daten in Echtzeit, wodurch die Qualifikation von Kundendienstmitarbeitern gesteigert werden kann.

Weitere Informationen, wie die CX-Lösungen von Sugar mit Künstlicher Intelligenz sowohl Leistung als auch Vorhersagbarkeit verbessern, unter https://www.sugarcrm.com/de/platform-features/artificial-intelligence-hd-cx .

Über SugarCRM

Die zeitbewusste Vertriebs-, Marketing- und Service-Software von SugarCRM ermöglicht es Unternehmen, eine umfassende High-Definition Customer Experience (HD-CX) zu bieten. Für mittelständische Unternehmen und alle, die eine CX-geleitete Plattform benötigen, stellt SugarCRM alle relevanten Kundendaten bereit, die benötigt werden, um ein genaues Profil von Kunden zu erhalten, die Unternehmensleistung zu steigern, konkrete Vorhersagen zu treffen und somit den Customer Lifetime Value zu maximieren.

Mehr als 4.500 Unternehmen in über 120 Ländern vertrauen auf SugarCRM, dessen Hauptsitz sich in Silicon Valley befindet. Das Unternehmen wird von der Private-Equity-Gesellschaft Accel-KKR unterstützt.

