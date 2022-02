Sultan Al Qasimi eröffnet Sharja-Safari im Wert von 1 Milliarde Dh und verspricht, die natürliche Umwelt und die Lebensräume des Emirats zu schützen

Größte Wildtier-Safari außerhalb Afrikas liegt im Bardi-Reservat in Al Dhaid

HH Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Supreme Council und Oberhaupt von Sharja, betonte, dass die Entwicklungsprojekte in Sharja sorgfältig geplant und so umgesetzt werden, dass der Umweltcharakter der Zentralregion mit ihren Wüsten, Bäumen, Pflanzen und Tieren, die das Emirat unbedingt erhalten möchte, geschützt wird. Dies erfolgt parallel zur Entwicklung in verschiedenen Sektoren – Infrastruktur, Kultur, Tourismus, Kulturerbe, Wirtschaft und Sport, usw.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005671/de/

Sultan Al Qasimi Opens Dh1 Billion. Sharjah Safari Vows to Protect Emirate’s Natural Environment, Habitats (Photo: AETOSWire)

Das Oberhaupt von Sharja machte diese Bemerkungen nach der Einweihung der Sharja-Safari am 17. Februar. Die weltweit größte Safari außerhalb Afrikas befindet sich im Bardi-Reservat in Al Dhaid und erstreckt sich über eine Fläche von 8 km².

1-Milliarde-Dh-Projekt

Der Herrscher von Sharja besichtigte später in Begleitung von Beamten und Würdenträgern die Sharja-Safari und wurde über die verschiedenen Einrichtungen und Attraktionen informiert. Die Sharja-Safari wird zu einem unvergleichlichen Naturreservat und einer Touristenattraktion in den VAE und der Region werden. Das Oberhaupt wurde über die vielfältigen Einrichtungen und Dienstleistungen der Safari informiert, die den Besuchern und Einwohnern ein echtes afrikanisches Safari-Erlebnis vermitteln. Die Sharja-Safari umfasst 12 natürliche Umgebungen, die jeweils für eine bestimmte Region Afrikas stehen und das Leben und das Terrain des braunen Kontinents mit seinen einzigartigen Tieren und Vögeln nachbilden.

HH Scheich Dr. Sultan Al Qasimi betonte, dass das Sharja-Safari-Projekt, das vor fünf Jahren begonnen wurde und etwa 1 Milliarde Dh gekostet hat, umweltfreundlich ist und auf den Schutz der Umwelt in der Region ausgerichtet ist. Sie bietet einen sorgfältig geschaffenen natürlichen Lebensraum, in dem die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten leben und sich vermehren können. „Die Safari wird auch um die 300 Arbeitsplätze für junge Menschen in der Region schaffen“, sagte er.

Großprojekte in der Zentralregion

Das Oberhaupt von Sharja merkte an, dass das Emirat mehrere andere wichtige Projekte in der Zentralregion durchführe, wie das Al-Maleha-Gebiet und Al Dhaid Fort sowie den Al-Batha-See, auf dem Ruderwettbewerbe stattfinden und die Wasserversorgung der Region sichergestellt werden soll. Darüber hinaus entwickelt das Emirat Weideflächen und andere Wildtierreservate in diesem Gebiet. Er verwies auf die „Sharjah Sports City“ an der Al Dhaid Road in Sharja, die mit erstklassigen Einrichtungen und Infrastrukturen für die Austragung verschiedener Wettkämpfe, darunter Schwimmen und Rudern, ausgestattet wird.

Das Oberhaupt betonte, dass das Emirat Sharja bemüht sei, sein Erbe, seine Werte und Traditionen zu bewahren und seine authentische Identität zu fördern. Er appellierte an alle Emiratis, ihre nationale Verantwortung wahrzunehmen, sich um ihre Familien und Kinder zu kümmern und stolz auf ihre Religion und ihr Land zu sein.

Das Oberhaupt Sharjas dankte allen, die zum Erfolg des Sharja-Safari-Projekts beigetragen haben, einschließlich Ingenieuren, Experten und Spezialisten sowie Verwaltern und Beratern.

Notwendigkeit zur Bewahrung des Erbes

Er betonte die Notwendigkeit, die besonderen Merkmale, Bräuche, Werte, das Erbe sowie die Identität der Beduinenkultur zu bewahren, und verwies auf die diesbezüglichen Bemühungen des Fernsehsenders Al Wusta mit Sitz in Al Dhaid. Der Sender lädt regelmäßig ältere Menschen, Dichter und Erzähler ein, um dieses Erbe zu würdigen. Das Oberhaupt plädierte dafür, die natürlichen Lebensräume und Wüstengebiete und ihre Umweltkomponenten durch Amiri-Erlasse vor der Verstädterung zu schützen und das Ministerium für kommunale Angelegenheiten, Landwirtschaft und Viehzucht damit zu beauftragen, die Namen von Bäumen, Dünen, Brunnen und anderen Begriffen im Zusammenhang mit der Umwelt in der Region zu dokumentieren.

Echtes Afrika-Erlebnis

Die Sharja-Safari bietet den Besuchern einen simulierten, mit Adrenalin gefüllten Besuch in den natürlichen Regionen Afrikas. Der erste Halt dieser Reise, „To Africa“ („Nach Afrika“), nimmt die Besucher mit auf eine einzigartige Wanderung zur Erkundung der an der Ostküste Afrikas beheimateten Tierwelt.

In der Sahelzone können die Besucher die Wüsten und Graslandschaften der Region sowie die reiche und vielfältige Tierwelt entdecken, die sich von der Atlantikküste Mauretaniens im Westen bis nach Eritrea und dem Roten Meer im Osten erstreckt. Die dritte Region, die Savanne, erstreckt sich über das östliche und südliche Afrika. Diese Graslandschaften erstrecken sich über fast die Hälfte Afrikas und beherbergen eine der größten Artenvielfalt weltweit.

Das vierte Gebiet, die Serengeti, ist alljährlich Schauplatz der größten Gnuwanderung der Welt. Die fünfte Region, Ngorongoro, ist aus einem erloschenen Krater entstanden und stellt ein einzigartiges Ökosystem dar, das einige der berühmtesten Tierarten Afrikas beherbergt.

Die sechste Region, Moremi, ist inspiriert von den Canyons und Tälern im Südwesten Afrikas, die über Jahrhunderte durch heftige Monsunregenfälle entstanden sind. Diese trockenen und sandigen Flussbetten enthalten Grundwasserleiter, um das Leben während der Trockenzeit zu erhalten.

Über 50.000 Tiere

Die Sharja-Safari wird über 50.000 Tiere aus über 120 in Afrika lebenden Tierarten beheimaten, vor allem das Spitzmaulnashorn, das zu den wichtigsten und seltensten Tieren auf der Safari gehört. Zudem wurden auf der Sharja-Safari mehr als 100.000 afrikanische Akazienbäume gepflanzt, darunter einheimische und afrikanische Spezies.

Die Safari vermittelt ihren Besuchern ein ganzheitliches Erlebnis, bei dem sie die wahren Farben und Geschmäcker Afrikas und seiner Inseln erfahren können. Sie werden Flamingos und andere Vögel, die Insel Madagaskar und die Aldabra-Riesenschildkröte zu Gesicht bekommen. Daneben können sie ein afrikanisches Dorf, einen traditionellen Bauernhof mit Watusi-Rindern, das Dorf Sansibar und mehrere Einrichtungen und Abteilungen mit Hunderten von afrikanischen Tier- und Pflanzenarten erkunden.

An der Eröffnungszeremonie nahmen Scheich Salem bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, Berater im Büro des Oberhaupts von Sharja, Scheich Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, Vorsitzender der Behörde für Häfen, Zölle und Freizonen von Sharja, S. H. Scheich Khalid bin Essam Al Qasimi, Vorsitzender des Ministeriums für Zivilluftfahrt von Sharjah, Scheich Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, Vorsitzender des Büros des Herrschers von Sharjah, Scheich Mohammed bin Humaid Al Qasimi, Vorsitzender des Ministeriums für Statistik und Gemeinschaftsentwicklung, sowie eine Reihe von hohen Beamten und Würdenträgern der Region teil.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005671/de/

Hussain Al Mulla



+971563980067