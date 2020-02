Sulzer steigert den Umsatz und hebt die Dividende an

Der Schweizer Industriekonzern Sulzer (ISIN: CH0038388911) wird eine Dividende von 4,00 Franken (ca. 3,77 Euro) je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (3,50 Franken) um 14,3 Prozent angehoben. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 105,20 Franken (ca. 99,10 Euro) entspricht die Auszahlung einer aktuellen Dividendenrendite von 3,80 Prozent.

Die nächste Generalversammlung findet am 15. April 2020 in Winterthur statt. Der Umsatz belief sich im Jahr 2019 auf 3,73 Mrd. Franken, was einer Zunahme um 13 Prozent entspricht. Das organische Wachstum betrug 10,8 Prozent. Das EBIT erhöhte sich gegenüber 2018 um 34,2 Prozent auf 241 Mio. Franken. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn von 116,5 Mio. Franken auf 157,7 Mio. Franken. Sulzer erwartet für 2020 ein Wachstum des Umsatzes in der Größenordnung von 1 Prozent bis 3 Prozent.

Sulzer wurde 1834 in Winterthur gegründet und ist heute im Maschinen- und Anlagenbau, in der Oberflächentechnologie und im Service für thermische Turbomaschinen tätig.

Redaktion MyDividends.de