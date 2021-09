Sulzer will medmix Ende Monat an die Schweizer Börse bringen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Maschinenbauer Sulzer treibt die Abspaltung der Sparte medmix voran.

Das am schnellsten wachsende und profitabelste Geschäft soll am 30. September an der Schweizer Börse SIX notiert werden, wie Sulzer am Montag mitteilte. Voraussetzung sei, dass die Aktionäre des Winterthurer Konzern am 20. September grünes Licht für die Transaktion geben. Im Rahmen der Abspaltung erhalten die Sulzer-Aktionäre je Titel eine Medmix-Aktie. Medmix platziert zudem neue Aktien im Wert von 200 bis 300 Millionen Franken. Die Zeichnungsfrist dauert dabei vom 22. bis zum 29. September.

APS ist nach Einschätzung von Sulzer-Chef Gregoire Poux-Guillaume innerhalb des Konzerns unterbewertet und weist kaum Synergien mit dem Rest des Unternehmens auf. Das Geschäft produziert mit 1900 Mitarbeitern Geräte zur Applikation von Flüssigkeiten in der Dental-, Gesundheits-, Kosmetik- und Klebstoffbranche, die übrigen Sparten sind in den Bereichen Pumpen, Maschinen-Wartung und Mischtechnologie tätig. Der größte Sulzer-Anteilseigner, der russische Oligarch Viktor Vekselberg, hat seine Zustimmung zur Aufspaltung bereits zugesichert.