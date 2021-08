Summit Financial steigert die Dividende

Die Summit Financial Group Inc. (ISIN: US86606G1013, NASDAQ: SMMF) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an ihre Investoren aus. Damit erhöht das Unternehmen die Ausschüttung um 5,9 Prozent oder 1 Cent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 30. September 2021 (Record date: 15. September 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,72 US-Dollar zur Auszahlung. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 23,65 US-Dollar (Stand: 30. August 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,04 Prozent.

Die Summit Financial Group ist eine Finanzholding mit Firmensitz in Moorefield, im US-Bundesstaat West Virginia. Tochtergesellschaft ist die Summit Community Bank mit 46 Filialen. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni) erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 10,4 Mio. US-Dollar nach 6,9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 29. Juli 2021 berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, auf der aktuellen Kursbasis mit 7,11 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 311,91 Mio. US-Dollar (Stand: 30. August 2021).

