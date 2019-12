Suncor Energy schüttet Dividende aus

Der kanadische Energiekonzern Suncor Energy Inc. (ISIN: CA8672241079, TSE: SU) zahlt am heutigen Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,42 CAD je Anteilsschein. Record date war der 3. Dezember 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,68 CAD ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite von Suncor Energy beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 42,72 CAD (Stand: 23. Dezember 2019) 3,93 Prozent. Suncor Energy mit Firmensitz in Calgary wurde 1917 in Montreal unter dem Namen Sun Company of Canada gegründet. Im Jahr 1967 begann Suncor, Ölsand industriell zu Ölprodukten weiterzuverarbeiten und gehört damit zu den Pionieren im Ölsandgeschäft. Suncor Energy ist heute nach Firmenangeben der größte Energiekonzern Kanadas. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 wurde ein Umsatz in Höhe von 9,81 Mrd. CAD erzielt sowie einen operativen Gewinn von 1,11 Mrd. CAD (Vorjahr: 1.55 Mrd. CAD. Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie des Unternehmens an der Börse in Toronto mit 12,04 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 65,19 Mrd. CAD (Stand: 23. Dezember 2019). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de