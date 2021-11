SunLike Series Natural Spectrum LEDs von Seoul Semiconductor von der Produktinnovationsmarke biOrb ausgewählt

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein führender und weltweit tätiger Innovator im Bereich der LED-Technologie, gab bekannt, dass seine LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum, die Licht erzeugen, das dem Spektrum des Sonnenlichts sehr nahe kommt, von biOrb für seine innovativen neuen Vivarien verwendet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006363/de/

biOrb EARTH is a fully automatic Vivarium that includes the latest SunLike LED technology from Seoul Semiconductor (Photo: Business Wire)

Bei den biOrb-Vivarien (von Oase) wurde ein innovativer und origineller Ansatz entwickelt, der es Reptilienliebhabern ermöglicht, ihr eigenes kleines Biotop nachzubilden. Jüngste Forschungen zeigen, dass einer der wichtigsten Aspekte bei der Nachbildung eines natürlichen Lebensraums die Qualität des verwendeten Lichts ist. Nach Millionen von Jahren der Evolution ist Vollspektrumlicht ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens der Tiere, was bisher unmöglich zu erreichen war. Doch mit Sunlike gedeihen Reptilien und Pflanzen jetzt prächtig, und der Hobby-Vivarianer kann seine Welt so sehen, wie die Natur sie vorgesehen hat, und zwar in all ihrer Lebendigkeit.

Mit den LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum werden die natürlichen Farbtöne von Objekten hervorgehoben, indem ein niedrigerer blauer Spitzenwert erreicht wird, der der Spektralkurve des Sonnenlichts ähnelt. Dies ermöglicht die Verringerung von Streureflexionen und Blendung und sorgt für ein gesundes und angenehmes Licht, das die Wohnumgebung verbessert und Farben und Texturen mit CRI 97 und TM30 = 100 genauer wiedergibt.

Die Forschung über die Beziehung zwischen Licht und den biologischen Funktionen von Mensch und Tier hat deutlich an Dynamik gewonnen. Hierzu zählt auch eine aktuelle wissenschaftliche Studie, die sich mit den Auswirkungen des Lichtspektrums auf die Schlafqualität, den visuellen Komfort, das allgemeine Wohlbefinden und die Wachsamkeit am Tag befasst und die Wechselwirkung von visuellem und nicht-visuellem Licht auf Menschen, Pflanzen und Tiere untersucht. Die Studie, die am 24. März 2019 im Journal of Lighting & Research Technology veröffentlicht wurde, fand „Belege dafür, dass eine LED-Lösung mit Tageslicht [natürliches Spektrum] positive Auswirkungen auf den visuellen Komfort, die Tageswahrnehmung, die Stimmung und die Schlafintensität bei gesunden Freiwilligen hatte.“

„Die LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor mit natürlichem Spektrum haben im Gegensatz zu herkömmlichen LEDs für Tiere zwei positive Effekte. Sie besitzen die richtige Menge an cyanfarbener 490nm-Wellenlänge, um sie während des Tages zu stimulieren, und es gibt keine blaue Energie in der Nacht, um die Tiere zu beruhigen und sie auf den Schlaf vorzubereiten, wie es beim echten Tag-Nacht-Zyklus der Fall ist“, so Oliver Schaefer Europe Executive Vice President von Seoul Semiconductor. „Wir haben immer mehr Kunden, die sich für die SunLike-Technologie interessieren, denn dank der Wissenschaftler entdecken wir jeden Tag neue Anwendungen“, fügte er hinzu.

Die LEDs der SunLike-Serie sind eine fortschrittliche Technologie, die von der International Commission on Illumination als sichere Lichtquelle ohne photobiologische Risiken auf höchstem Niveau zertifiziert wurde.

Die im Juni 2017 vorgestellten LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum sind eine fortschrittliche Lichtquelle, die die neueste optische und Verbindungshalbleitertechnologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R®-Technologie von Toshiba Materials kombiniert. TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, findet sein ursprüngliches Konzept in der Definition „Das der Sonne am nächsten liegende Licht für das menschliche Wohlbefinden“. Das Sonnenlichtsspektrum wurde von demselben Unternehmen entwickelt und kann durch eine weiße LED-Lichtquellentechnologie reproduziert werden. TRI-R ist ein eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Materials Co., LTD.

Über biOrb

Seit 1999 steht biOrb für Innovation. Zunächst mit einfach zu erwerbenden Aquarien, später mit Terrarien und jetzt mit Vivarien.

biOrb ist heute im Besitz des deutschen Herstellers OASE. Der Name OASE steht für spektakuläre Springbrunnen und „State of the art-Geräte“ und -Dienstleistungen. OASE wurde 1949 gegründet und ist inzwischen Marktführer im Bereich der Springbrunnentechnik. Unsere innovativen Produkte sind für eine lange Lebensdauer bei maximaler Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt und unser Service ist der beste in der Branche. OASE hat seinen Hauptsitz in Deutschland und weiß, wie wichtig eine lokale Präsenz für den Kunden ist. Wir messen der Betreuung unserer Kunden hohe Bedeutung bei, wo auch immer sie sich befinden. Mit 13 Niederlassungen in Europa, Asien und den USA und einem Netzwerk zertifizierter lokaler Partner bieten wir unseren Kunden einen schnellen, zuverlässigen und effizienten Kundendienst in ihrer Muttersprache, wann und wo auch immer er benötigt wird.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vermarktet LEDs für den Automobilsektor, die Allgemeinbeleuchtung, Spezialbeleuchtungen und Hintergrundbeleuchtungen. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit ohne den Captive-Markt hält Seoul Semiconductor mehr als 14.000 Patente, bietet ein breites Spektrum an Technologien und produziert innovative LED-Produkte in Massenproduktion, wie SunLike - eine LED der nächsten Generation mit der weltweit besten Lichtqualität, die eine auf den menschlichen Rhythmus abgestimmte Beleuchtung ermöglicht; WICOP – eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die eine marktführende Farbgleichmäßigkeit und Kosteneinsparungen auf Vorrichtungsebene bietet und eine hohe Lumendichte und Designflexibilität ermöglicht; NanoDriver Series – die weltweit kleinsten 24-W-Gleichstrom-LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste mit Wechselstrom betriebene Hochspannungs-LED-Technologie, die 2005 entwickelt wurde und alle mit Wechselstrom-LEDs zusammenhängenden Technologien von der Chip- bis zur Modul- und Schaltungsherstellung umfasst, und nPola, ein neues LED-Produkt, das auf der GaN-Substrat-Technologie basiert und eine mehr als zehnmal höhere Leistung als herkömmliche LEDs erreicht. UCD ist ein Display mit hohem Farbumfang, das mehr als 90 % NTSC liefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.seoulsemicon.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006363/de/

Medien:



biOrb



Patrick Inwards – Global biOrb Brand Manager

p.inwards@oase.com

Medien:



Seoul Semiconductor Co., Ltd.



Marc Juarez

Tel: +49 89 450 36 90

E-Mail: marc.juarez@seoulsemicon.com