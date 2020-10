Sunrise-Aktionäre nehmen Kaufangebot von Liberty an

Zürich (Reuters) - Das milliardenschwere Übernahmeangebot des US-Kabelkonzerns Liberty Global für das Schweizer Mobilfunkunternehmen Sunrise hat eine wichtige Hürde genommen.

Gemäss dem vorläufigen Ergebnis des Übernahmeangebots nahmen bisher 81,98 Prozent der Sunrise-Aktionäre die Offerte an, wie Liberty am Freitag mitteilte. Die Bedingung einer Mindestannahme-Quote von zwei Dritteln sei damit erfüllt worden. Das endgültige Ergebnis dürfte am 14. Oktober vorliegen. Die Nachfrist dauere dann vom 15. bis zum 28. Oktober. Am 11. November dürfte die Transaktion dann vollzogen werden, sofern die Regulatoren grünes Licht für die Übernahme gäben. Liberty hatte das Angebot mit einem Volumen von 6,8 Milliarden Franken im August vorgelegt.